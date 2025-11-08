Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
102,556.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de "Askeri Geçit Töreni" gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Davit Kachkachishvili  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna’ya İHA ve füzelerle saldırdığını bildirdi.

Rus ordusunun saldırılarda farklı tiplerde 45 füze ve 450'nin üzerinde İHA kullandığını belirten Zelenskiy, "Teröristlerin hedefleri hiç değişmedi, günlük yaşam, konutlar, enerjimiz ve altyapı." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Harkiv bölgesine yönelik saldırıda da bir kişinin öldüğünü belirten Zelenskiy, "Kiev ve Poltava bölgelerinde ise yaralılar var." bilgisini paylaştı.

Rusya’ya yaptırımlarla baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer enerjisi halen yaptırımlar altında değil. Askeri-endüstriyel kompleksi, Batı’dan mikroelektronik tedarikine devam ediyor. Petrol ve gaz ticaretine daha fazla baskı uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı kadar fidan dikilecek
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor
MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" yayımlandı
Uzmanlardan depreme karşı dirençli şehirler için "kentsel dönüşüm" çağrısı

Benzer haberler

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi

Zelenskiy, ateşkesin sağlanmasını destekleyecek her türlü görüşmeyi destekleyeceklerini belirtti

Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Kyslytsya: Savaş, mevcut temas hattında ateşkesle durmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Kyslytsya: Savaş, mevcut temas hattında ateşkesle durmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik
Zelenskiy: Ruslar bu hafta 1500 İHA, 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırdı

Zelenskiy: Ruslar bu hafta 1500 İHA, 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet