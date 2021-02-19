Euro
8.47
Dolar
6.98
BIST 100
1,554.60
Altın
1,769.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
logo
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yeni yaptırımlar isteyeceklerini" belirtti.

Talha Yavuz   | 19.02.2021
Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, 6 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını 23 Şubat'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaklarını ifade etti.

Kırım'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını, geçen yıl da AB'den talep ettiklerini hatırlatan Kuleba, bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı AB'den yeni yaptırımlar isteyeceklerini kaydeden Kuleba, konuya ilişkin dokümanları çok kısa sürede imzalayacağını belirterek "AB'ye bu isteğimizi yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 17 Şubat'ta, Rus güvenlik güçleri bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ikinci kez devlete dava açtı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Şubat 2021)
Almanya’da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BionTech aşısının ilk dozu Kovid-19'a karşı yüzde 75 etkili
'Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu'

Benzer haberler

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Fransa, Kuzey Akım 2 ile Avrupa'da enerji dengelerini lehine çevirmek istiyor

İran ile ABD arasında yenilenmiş 'akıllı' diplomasi dönemi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: AB, ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı uygun bir rol oynamalıdır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: AB, ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı uygun bir rol oynamalıdır
AB, İran'dan nükleer anlaşmanın sürmesi için diplomatik çabaların korunmasını istedi

AB, İran'dan nükleer anlaşmanın sürmesi için diplomatik çabaların korunmasını istedi
Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti