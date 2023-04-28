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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıkları sona yaklaşıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıklarının, sona erme aşamasında olduğunu bildirdi.

Ekip  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Ukrayna: Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıkları sona yaklaşıyor

Kiev

Reznikov, Ukrayna Kuvvetlerinin Basın Merkezinde düzenlediği toplantıda, karşı taarruza geçme hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Müttefik ülkelerin, Ukrayna için duyurduğu teçhizatın kısmen teslim edildiğine işaret eden Reznikov, bazı silah türleriyle ilgili eğitimlerin sona erme aşamasında olduğunu aktardı.

Reznikov, “Hazırlıklar sona eriyor çünkü silah ve teçhizatın yanı sıra askerlerimizin eğitim almaları gerekiyor. Özellikle 'zırhlı yumruk' açısından çok modern silahlar aldık.” dedi.

Leopard 2 ve Challenger tanklarını içeren “tank koalisyonuna” ek olarak Ukrayna’nın çok sayıda çeşitli tip zırhlı araç aldığını kaydeden Reznikov, “Leopard 1 tankları gelecek. Daha fazla Abrams bekliyoruz ancak onların bu karşı taarruza yetişemeyeceğini düşünüyorum. Ancak ekiplerimiz eğitim için gitti.” diye konuştu.

Reznikov, Ukrayna ordusunun Bradley ve Marder başta olmak üzere, çok sayıda zırhlı araç aldığını belirterek bu teçhizatın hazır hale getirildiğini ve kısmen teslim edildiğini kaydetti.

Eğitimleri henüz tamamlanmayan teçhizatın olduğunu vurgulayan Reznikov, “Ekipler, başkomutan tarafından yer belirlendiğinde teçhizatla beraber gelecek. Küresel anlamda hazırız. Tanrının izni, hava durumu ve komutanların kararı olduğu an (karşı taarruz) yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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