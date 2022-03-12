Ukrayna: Rusya, Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattı
Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.
Kiev
Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.
En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.
Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.