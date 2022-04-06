Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.
Kiev
Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.
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Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.