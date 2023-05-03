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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın bugün Herson bölgesinde düzenlediği yoğun saldırı sonucu 21 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekip  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Ukrayna: Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Herson bölgesindeki bir tren istasyonuna, evlere, inşaat malzemeleri marketine, bakkala, benzin istasyonuna saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılar sonucu 21 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, “Hepsi sivil. Yarım gün içinde, bir bölgede. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da bugün Rus ordusunun Herson şehrine birçok saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus askerlerin şehre topçu, tanksavar sistemler ve diğer silahlarla ateş açtığı aktarılan açıklamada, inşaat malzemeleri marketi, tren istasyonu, benzin istasyonu, market, ev gibi kalabalık yerlerin ateş altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar, sivil halka kasıtlı olarak oldukça fazla zarar vermeye çalışan düşmanın alçaklığını ve sinsiliğini bir kez daha vurguluyor.” denildi.

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