Dolar
16.70
Euro
17.57
Altın
1,818.52
ETH/USDT
1,134.90
BTC/USDT
20,096.00
BIST 100
2,468.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 29.06.2022
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, 4 insansız hava aracı, 5 tank, 3 top, 3 roketatar, 16 zırhlı aracı, 3 seyir füzesi ile 1 hava savunma sistemini kaybettiği belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 35 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 217 uçak, 185 helikopter, 1572 tank, 3 bin 720 zırhlı araç, 781 top, 246 roketatar ve 103 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 598 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi ile 640 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi.

Ayrıca Rusların fırlattığı 142 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Lisiçansk yönünde yoğun çatışmaların devam ettiği, Rus birliklerinin çatışmaların sürdüğü Bahmut yönünde en çok kaybını verdiği kaydedilirken Rus ordusunun Harkiv yönünde ele geçirdiği bölgeleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor
Bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkması bekleniyor
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı köylerde savaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor

Zelenskiy, Rusya'nın BM'deki haklarından yoksun bırakılması çağrısı yaptı

BM, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticaretin önünü tıkadığını açıkladı

BM, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticaretin önünü tıkadığını açıkladı
Putin: Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor

Putin: Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor
ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

ABD'den Rus altınının ithalatına yasak