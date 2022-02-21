Dolar
13.63
Euro
15.46
Altın
1,893.56
ETH/USDT
2,620.90
BTC/USDT
37,644.00
BIST 100
2,026.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde’de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi’nin açılış töreninde konuşuyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Talha Yavuz   | 21.02.2022
Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi.

"Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.

Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı

Benzer haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Rusya’ya müzakere masasına dönme çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Rusya’ya müzakere masasına dönme çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rus devleti yanlısı medya, Ukrayna ile ilgili gerçekleri çarpıtıyor

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro kredi verecek

AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro kredi verecek
Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz
Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı

Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı