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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk: Ukrayna, Avrupa ve medeni dünyanın tamamını koruyan o kalkan haline geldi

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Ukrayna'nın, Avrupa ve medeni dünyayı koruyan bir "kalkan" haline geldiğini söyledi.

Esra Taşkın   | 01.02.2023
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk: Ukrayna, Avrupa ve medeni dünyanın tamamını koruyan o kalkan haline geldi

Paris

Fransa'yı ziyareti kapsamında ülkenin Senatosunda konuşan Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Ukrayna, Avrupa ve medeni dünyanın tamamını koruyan o kalkan haline geldi." ifadesini kullandı.

Stefanchuk, "Saldırganlığını bırakmadan ve Ukrayna'yı terk etmeden, Rusya'nın G7, G20 ülkelerinin yanında ve 2024 Olimpiyatlarında yeri yok." diye konuştu.

Fransa'nın Ukrayna'ya silah desteğini hatırlatan Stefanchuk, "Yakında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tankları elde edeceğiz. Samimi bir şekilde Fransa'nın, Ukrayna'ya modern uçaklarını vermesini umuyoruz." dedi.

Stefanchuk, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya Ukrayna'yı bir an önce üye olarak kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher de Stefanchuk'a hitaben, "Sizin davanız bizimki oldu, çünkü biliyoruz ki Rusya Ukrayna'da başarılı olursa AB barış içinde olmaz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri ekipman desteğini hatırlatan Larcher, Fransa ve AB'nin Rusya'ya karşı savaşta olmadığını da vurguladı.

Larcher, Fransız Senatosunda 7 Şubat'ta Ukrayna'ya destek konusunda bir karar tasarısı görüşüleceğini, Ukrayna'nın topraklarının tamamının üzerindeki egemenliğinin müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

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