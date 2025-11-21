Dolar
42.45
Euro
48.97
Altın
4,082.52
ETH/USDT
2,867.10
BTC/USDT
87,330.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kupyansk kontrolümüz altında

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanladı.

Davit Kachkachishvili  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Ukrayna: Kupyansk kontrolümüz altında

Kiev

Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kupyansk şehrinin Ukrayna'nın kontrolünde olduğu bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gerasimov'un açıklamasının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kupyansk'ın Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kupyansk ve çevresindeki yerleşim yerlerine girmeye çalışan Rus ordusu mensuplarına karşı bir "operasyon" yürütüldüğü bilgisi verilirken, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Volçansk ve Pokrovsk şehirlerinin çoğunluğunun kontrol altına alındığına ve Yampol yerleşim yerinin ele geçirildiğine yönelik paylaştığı bilgi de yalanlandı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Kupyansk'ı ele geçirdik

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak, Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Zelenskiy: Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır

Zelenskiy: Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır

Ukrayna: Kupyansk kontrolümüz altında

Ukrayna, Rusya ile savaşa son vermek için diplomasiyi yoğunlaştıracak taslak planı ABD'den teslim aldı

Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor

Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı

Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet