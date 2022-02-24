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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanının kontrolünü kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanının kontrolünü kaybettiklerini açıkladı.

Talha Yavuz   | 24.02.2022
Ukrayna, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanının kontrolünü kaybettiğini açıkladı

Kiev

Podolyak, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çetin bir savaştan sonra havaalanının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Hostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurmuştu.

Donbas krizi ve Rusya’nın askeri müdahalesi

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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