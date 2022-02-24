Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.indirme ve baskın birliklerinin Kırım üzerinden Herson’a girdiğini bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.