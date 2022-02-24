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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 24.02.2022
Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.

indirme ve baskın birliklerinin Kırım üzerinden Herson’a girdiğini bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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