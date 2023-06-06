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Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanı Klimenko ülkede 24 yerleşim yerinin su altında kaldığını söyledi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra ülkede 24 yerleşim yerinin su altında olduğunu söyledi.

Ekip  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Ukrayna İçişleri Bakanı Klimenko ülkede 24 yerleşim yerinin su altında kaldığını söyledi

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gece Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında su seviyesinin 2 metrenin üzerine çıktığını belirtti.

Halihazırda su basan bölgede Ukrayna'nın kontrolündeki 24 yerleşim yerinin su altında olduğunu dile getiren Klimenko, baraj suyunun en az 20-24 saat daha etkili akmasının beklendiğini ifade etti.

Klimenko, Herson'da su baskını riski nedeniyle insanların güvenli yerlere tahliye edilebilmesi için 5 noktada toplanma yerinin oluşturulduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulması sonucu su basan bölgelerden 1300 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Servis’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel makamların kurtarma ekipleri ve polis ile Herson bölgesinde Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan yerleşim yerlerinde tahliye önlemleri aldığı belirtildi.

Yerel saatle 15.00 itibarıyla yaklaşık 1300 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, “Ön bilgilere göre Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki 13 yerleşim yeri ve 260'tan fazla ev şu anda su altında.” ifadesine yer verildi.

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