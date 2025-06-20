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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözlerine tepki gösterdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın savaşı sürdürme ve Ukrayna'nın daha fazla toprağını ele geçirme niyetinde olduğunu belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözlerine tepki gösterdi

Kiev

Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ana oturumundaki konuşmasını değerlendirdi.

Putin'in "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." sözlerine tepki gösteren Sybiha, şunları ifade etti:

"Putin'in alaycı açıklamaları, ABD'nin barış çabalarına yönelik tam bir küçümsemeyi ortaya koyuyor. ABD ve dünyanın geri kalan kısmı öldürmeye derhal son verilmesi çağrısında bulunurken, Rusya'nın en büyük savaş suçlusu daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirme ve daha fazla Ukraynalıyı öldürme planlarını tartışıyor."

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Sybiha mesajında, "Gerçekten bir Rus askeri nereye ayak basarsa bassın, beraberinde sadece ölüm, yıkım ve tahribat getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın savaşta kayıplar verdiğini ama Putin'in buna "önem vermediğini" savunan Sybiha, şunları kaydetti:

"Putin, Rus askerlerini veya Ukrayna'nın insansız hava araçları tarafından parçalanan (askerlerin) ayaklarını umursamıyor. Kendi halkının toplu katilidir. Ukrayna'da anlamsız bir kan banyosunda bir milyon Rus askerini tek bir stratejik hedefe ulaşmadan ortadan kaldırdı. Bir milyon asker. İki milyon ayak."

Putin'in açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını belirten Sybiha, "Rusya'yı, Kuzey Kore ve İran gibi haydut rejimlerin utanç verici kulübüne, uluslararası izolasyona ve giderek derinleşen bir ekonomik durgunluğa sürükledi." dedi.

Sybiha, müttefik ülkelere, Rusya'ya yönelik baskının artırılması ve Ukrayna'ya silah desteğinin güçlendirilmesi çağrısı yaparak, "Rusya'yı terörist bir devlet olarak ilan edin. Onu tamamen izole edin. Moskova'nın aklını başına getirin." ifadesini kullandı.

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