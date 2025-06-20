Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum." dedi.
Ankara
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu açıklamalarda bulundu;
"(İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum.
(3. Dünya Savaşı ihtimali) "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda.
Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim."
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