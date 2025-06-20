Dolar
39.68
Euro
45.80
Altın
3,373.29
ETH/USDT
2,487.80
BTC/USDT
103,826.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. -VTR- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de Türk vatandaşlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum." dedi.

Ali Cura  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum

Ankara

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu açıklamalarda bulundu;

"(İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum.

(3. Dünya Savaşı ihtimali) "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda.

Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek
Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum

Putin: Askeri operasyonun başından bu yana havada 80 binden fazla hedef imha edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet