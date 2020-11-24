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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2020
Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

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