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Türkiye

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Görüşme masasına bir an evvel oturmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB'yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır." dedi.

Şerife Çetin   | 24.11.2020
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Görüşme masasına bir an evvel oturmalı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medyada çıkan Türkiye'yle ilgili beyanları hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, Dendias'ın bugünkü açıklamalarında Türkiye'ye yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dilin, Yunan tarafının Türkiye'yle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımlarının maalesef karşılık bulmadığını belirten Aksoy, "Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri 'provokatif', hatta 'yasa dışı' olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin diyalog çağrılarını her daim sürdürdüğünü ve sürdüreceğini belirterek, "Yunanistan tehdit diliyle ve Avrupa Birliği'ni (AB) arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır." vurgusunu yaptı.


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