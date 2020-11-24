Euro
9.50
Dolar
7.99
BIST 100
1,320.98
Altın
1,804.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şener Toktaş   | 24.11.2020
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bitlis

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu" ve "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İ.T, E.S. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi

Benzer haberler

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi

'Saklı cennet' Hizan'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

'Saklı cennet' Hizan'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor