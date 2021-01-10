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Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek.

Ali Cura   | 10.01.2021
Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu ele almak üzere yarın Moskova’da bir araya gelecek. 

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin’in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi. 

Ayrıca Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.

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