Euro
8.97
Dolar
7.38
BIST 100
1,546.66
Altın
1,865.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta “Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni”ne katılıyor
logo
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz." dedi.

Talha Yavuz   | 25.01.2021
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz

Kiev

Kanal 24 programında yaptığı açıklamada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy'ın bir gün demokratik seçimler sonucu Rusya'nın başına gelirse ülkesinin saldırganlığı için özür dilemesi ve Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesi gerekeceğini belirtti.

Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'i destekliyoruz. Bu kadar basit." değerlendirmelerinde bulundu.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
AB'nin aşılama hedefi tedarike takılıyor
Rus aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 600 bini aştı

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz

Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi

Putin 1,4 milyar dolara saray yaptırdığına yönelik iddiaları reddetti

Rusya'dan Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi

Rusya'dan Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi
Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı

Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı
Rusya'da on binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Rusya'da on binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti