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Dünya

Filistin hükümeti, Rusya'nın Gazze Şeridi için gönderdiği 30 bin ton buğdayı teslim aldı

Filistin hükümeti, Rusya'nın gönderdiği 30 bin ton buğdayın teslim alındığını ve Gazze Şeridi'ne gönderileceğini duyurdu.

Awad Rjoob, Ekrem Biçeroğlu  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Filistin hükümeti, Rusya'nın Gazze Şeridi için gönderdiği 30 bin ton buğdayı teslim aldı

İstanbul

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin hükümeti, Rus hükümetinden Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için 30 bin ton buğdayı hibe olarak teslim aldı." ifadesine yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Mustafa'nın direktifleri doğrultusunda, tüm idari ve lojistik prosedürlerin tamamlanmasının ardından söz konusu buğdayların tamamının Gazze Şeridi'ne tahsis edileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'un, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinden aldığı buğday hibesini, özellikle Gazze Şeridi'nde yaşadıkları zorlu insani koşullar nedeniyle Filistin halkına bir hediye olarak" teslim aldıklarını belirtti.


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