Dolar
39.43
Euro
45.44
Altın
3,442.85
ETH/USDT
2,541.60
BTC/USDT
104,811.00
BIST 100
9,140.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi denediğini açıkladı

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi denediğini açıkladı

Moskova

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya’nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA’ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis araştırma gemisini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur
Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temeli atıldı
KADEM "Türkiye'de Ailenin İyi Olma Hali ve Babalık Araştırması Raporu"nu yeniden yayınladı
Uzmanından "kene sayısında önceki yıllara göre olağanüstü bir artış yok" açıklaması

Benzer haberler

Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi denediğini açıkladı

Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi denediğini açıkladı

Trump, hem Rusya hem de Ukrayna'dan dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi

Filistin hükümeti, Rusya'nın Gazze Şeridi için gönderdiği 30 bin ton buğdayı teslim aldı

Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız

Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız
Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı

Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı
Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var

Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet