Dolar
16.47
Euro
17.78
Altın
1,868.70
ETH/USDT
1,826.10
BTC/USDT
30,290.00
BIST 100
2,601.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Topraklarımızın yüzde 20'si (Rus) işgalcilerin kontrolü altında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yüzde 20'sinin Rus işgalcilerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.06.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Topraklarımızın yüzde 20'si (Rus) işgalcilerin kontrolü altında

Brüksel

Volodimir Zelenskiy, Lüksemburg parlamentosuna video konferansla bağlanarak hitap etti.

Rus ordusunun, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana 3 bin 620 yerleşim yerine girdiğini belirten Zelenskiy, bunların 1017'sinin kurtarıldığını ifade etti.

Zelenskiy, "Bugün itibarıyla topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında. Bu da yaklaşık 125 bin kilometrekareye karşılık gelmektedir." dedi.

Ukrayna'da 300 bin kilometrekarelik alanın mayınlar ve patlamamış bombalarla dolu olduğunu kaydeden Zelenskiy, 12 milyon Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini, çoğu kadın ve çocuk 5 milyondan fazla kişinin ülke dışına çıktığını aktardı.

Zelenskiy, bu savaşta Rusya'nın üstün gelmesi halinde Avrupa'daki herkes için karanlık zamanların başlayacağını dile getirerek, "Eğer bu savaşı biz kazanırsak Avrupalılar özgürlüklerini yaşamaya devam edebilecek." dedi.

Savaşın başından bu yana geçen 99 günde "on binlerce kişinin" hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, bu nedenle savaşı bitirmek için tüm dünyanın desteğini istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ataşeleri ve müşavirleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Bakan Çavuşoğlu: NATO'nun genişlemesini destekliyoruz, ama terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Topraklarımızın yüzde 20'si (Rus) işgalcilerin kontrolü altında

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Topraklarımızın yüzde 20'si (Rus) işgalcilerin kontrolü altında

NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

ABD yönetiminden Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar

ABD yönetiminden Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar
AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı
Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak

Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak