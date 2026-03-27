Dünya

Suudi Arabistan ve Ukrayna, savunma tedarikiyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Safiye Karabacak  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cidde'de Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikiyle ilgili bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Mutabakata, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Hnatov'un imza attığı aktarıldı.

Anlaşmanın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Suudi Arabistan ziyareti kapsamında yapıldığı bildirildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiklerini, görüşme öncesinde savunma alanında işbirliği belgesi imzaladıklarını belirtmişti

Zelenskiy, "Bu (belge), daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor ve güvenlik alanında Ukrayna'nın bağışçı bir ülke olarak uluslararası rolünü güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bin Selman, Zelenskiy ile Orta Doğu'daki askeri tırmanışı görüşmüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Veliaht Prens Bin Selman'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldığını belirtmişti.

Haberde, Cidde'deki Bin Selman-Zelenskiy görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin, özellikle de Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ile Ukrayna krizindeki son durumun değerlendirildiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor
Türkiye ile Slovenya arasında "Sosyal Güvenlik Anlaşması" imzalandı
Bakan Kurum: Küresel gerçekler yeniden şekilleniyor ve hepimiz bundan etkileniyoruz
Bakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Benzer haberler

Suudi Arabistan ve Ukrayna, savunma tedarikiyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan ve Ukrayna, savunma tedarikiyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan, Körfez limanlarını Ürdün ve kuzeye bağlayan uluslararası lojistik koridoru oluşturacağını duyurdu

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı

İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı
İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerine saldırılar azaldı, İsrail'deki etkileri arttı

İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerine saldırılar azaldı, İsrail'deki etkileri arttı
