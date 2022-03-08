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Dünya

Ukrayna, 'casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi

Ukrayna, Bulgaristan Parlamentosu’nda muhalif grubu temsil eden popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov’a "Rusya'nın casusu olduğu gerekçesiyle" 10 yıllığına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Ihvan Radoykov   | 08.03.2022
Ukrayna, 'casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi

Sofya

240 üyeli parlamentoda 13 kişilik grubu ile Rusya’nın resmi devlet politikasını savunan bir siyaset yürüten Kostadinov, Bulgaristan Devlet Haber Ajansında (BTA) düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna tarafından “Putin rejiminin casusu” ilan edildiğini, bu bahaneyle serbest dolaşım özgürlüğünün sınırlandırıldığını bildirdi.

Kostadinov, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta yaptığı ziyarette geçici olarak gözaltına alındığını belirterek, Bulgar makamların kendisiyle ilgili Ukrayna güvenlik güçlerine kötü niyetli ihbarda bulunduklarını öne sürdü.

“Bu suçlama aslında idam cezasından daha ağır bir ceza sayılır.” diyen Kostadinov, suçlamanın Ukrayna’da görüştüğü Bulgar vatandaşlarının hayatlarını da riske atabileceği uyarısında bulundu.

Kostadin Kostadinov’un yandaşları Osmanlı-Rus Savaşının bitimi olan 3 Mart’ta kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramında Şipka tepesinde düzenlenen törende Başbakan Kiril Petkov’a kar topu atmış ve bayram konuşmasını Rusya yanlısı sloganlarla sabote etmeye çalışmıştı.

Yeniden Doğuş Partisi ve Başbakan Kiril Petkov’un 4 partili koalisyon hükümetinin ortaklarından olan komünist kökenli Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Rusya’ya yaptırımları destekleyen ortak bildirinin aleyhine oy kullanmıştı.

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