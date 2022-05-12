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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, şu anda Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasındaki ağır yaralı 38 askeri tahliye etmek için yapılan müzakerelerin çok zor ilerlediğini bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 12.05.2022
Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor

Kiev

Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, esir tutulan Rus askerlerine karşılık Azovstal’da kurtarılmayı bekleyen Ukraynalı ağır yaralı askerleri tahliye etmek için yürüttükleri müzakerelerin çok zor ilerlediğini belirtti.

Özellikle bazı politikacılar ile gazetecilerin kamuoyuna yaydıkları müzakere içeriğine ilişkin açıklamaların toplumu yanlış bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda müzakere sürecini de olumsuz etkilediğini kaydeden Vereşçuk, “İnsanların hayatı söz konusu. Yalvarıyorum, bilmediğiniz şeyler hakkında halka acık yorumlardan kaçının.” diye konuştu.

Vereşçuk, mevcut müzakerelerin sadece Azovstal’daki ağır yaralı 38 askeri kurtarmak için yürütüldüğünü vurgulayarak “Adım adım çalışıyoruz. Şu anda 38 ağır yaralıyı takas edeceğiz ve sonra devam edeceğiz. Bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı 500 veya 600 kişinin takası konusunda şu anda herhangi bir müzakere yok.” ifadelerini kullandı.

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