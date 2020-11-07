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Dünya

Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Talha Yavuz   | 07.11.2020
Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve faillerin bulunup adalete teslim edimeleri gerektiği bildirildi.

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmamıştı.

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