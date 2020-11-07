Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
Kiev
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve faillerin bulunup adalete teslim edimeleri gerektiği bildirildi.
Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.