Dolar
9.03
Euro
10.42
Altın
1,767.79
ETH/USDT
3,536.40
BTC/USDT
56,928.00
BIST 100
1,420.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna-AB Zirvesi'nde Rusya'nın Kırım Tatar Türklerine baskısı kınandı

AB-Ukrayna Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Kırım Tatar Türklerine uygulanan baskı kınanarak Rusya, ülkesi ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da hukuksuzca tutukladığı kişileri serbest bırakmaya çağrıldı.

Talha Yavuz   | 12.10.2021
Ukrayna-AB Zirvesi'nde Rusya'nın Kırım Tatar Türklerine baskısı kınandı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev'de gerçekleşen 23. Ukrayna-AB Zirvesi'nden sonra ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna'nın AB ile siyasi ve ekonomik entegrasyonunun teyit edildiği belirtilerek AB'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği tekrarlandı.

Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasının sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen bildiride, Doğu Ortaklığı kapsamında elde edilen başarılara dikkat çekildiği kaydedildi.

Bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Ukrayna ve AB üyesi ülkeler arasında yüksek seviyede dayanışma olduğu aktarılarak Ukrayna'nın stratejik doğal gaz transit ülkesi rolü teyit edildi.

AB'nin Ukrayna'nın dayanıklılığını artırmak için profesyonel askeri eğitim alanı dahil olanakları inceleyeceği ifade edilen bildiride, AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) kapsamında Ukrayna ile iş birliğini artırmanın öneminin vurgulandığı belirtildi.

Bildiride, Rus ordusu tarafından Şubat 2014'ten bu yana Ukrayna'nın egemenliğinin ihlalinin kınandığı teyit edilerek Kırım ve Donbas bölgelerinde gerçekleşen Rusya parlamento seçiminin de kınandığı aktarıldı.

Kırım Tatar Türklerine uygulanan ve devam eden baskının da kınandığı bildiride, Rusya, ülkesi ve Kırım'da bulunan yasa dışı olarak tutuklanan kişileri serbest bırakmaya çağrıldı.

Bildiride, Normandiya formatı, Üçlü Temas Grubu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında çabaların desteklendiği anlatılarak Ukrayna hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelerde Rus askeri ekipman ile personel varlığı ve Ukrayna sınırı ile yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki benzeri görülmemiş büyüklükte askeri yığınak nedeniyle endişeli olunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti
Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti
Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC' için kritik aşama

Benzer haberler

Ukrayna-AB Zirvesi'nde Rusya'nın Kırım Tatar Türklerine baskısı kınandı

Ukrayna-AB Zirvesi'nde Rusya'nın Kırım Tatar Türklerine baskısı kınandı

AB: Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: AB'ye müteşekkiriz ancak daha sıkı yaptırımların zamanı çoktan geldi

AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit kavgası bitmiyor

AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit kavgası bitmiyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Afganistan için harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Afganistan için harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor
AB üyesi 10 ülkeden 'nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama' çağrısı

AB üyesi 10 ülkeden 'nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama' çağrısı