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Dünya

UAEA Ukrayna’daki nükleer santrallerde kalıcı misyonlar oluşturmaya başladı

Aşkın Kıyağan   | 17.01.2023
UAEA Ukrayna’daki nükleer santrallerde kalıcı misyonlar oluşturmaya başladı

Burgenland

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna temasları kapsamında bu ülkedeki bütün nükleer tesislerde Ajansın kalıcı yardım ve destek misyonlarının görev alacağını, bu doğrultuda Rivne ve Güney Ukrayna nükleer santrallerine uzmanların yerleştirildiğini bildirdi.

Grossi, sosyal medya hesabından Rivne ve Güney Ukrayna nükleer santrallerinde Ajansın kalıcı misyonlarının göreve başlamasını sembolize eden kurumun bayrağını göndere çekme görüntüsünü paylaştı.

Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerinin ardından iki tesiste daha Ajans uzmanlarının görev almasıyla bu ülkedeki çalışan sayısının arttığını kaydeden Grossi, Rivne’de kurumun misyonunun göreve başladığını, gelecek günlerde ülkedeki bütün tesislerde UAEA mensuplarının iş başında olacaklarını kaydetti.

Grossi, "Bence Ajansın burada sizlerle birlikte kalmaya karar vermesi, neler olduğunu gözlemlemek, ortaya çıkan sonuçlarla yüzleşmek ve dünyayı bilgilendirmek açısından çok önemli ve kıymetli." dedi.


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