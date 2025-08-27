Dolar
41.04
Euro
47.75
Altın
3,395.26
ETH/USDT
4,624.30
BTC/USDT
111,553.00
BIST 100
11,359.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni”nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

UAEA, "tehdit" nedeniyle Grossi'ye özel polis koruması verildiğini bildirdi

Avusturya hükümetinin, "nereden geldiği bilinmeyen tehdit" nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye özel polis koruması tahsis ettiği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
UAEA, "tehdit" nedeniyle Grossi'ye özel polis koruması verildiğini bildirdi

Burgenland

UAEA Sözcüsü Fredrik Dahl, AA muhabirinin, genel merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA'nın Başkanı Grossi'ye özel polislerden oluşan bir koruma ekibinin atandığına dair basında çıkan haberlere ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dahl, Avusturya'nın Grossi'ye özel polis koruması sağladığını, ancak "tehdidin nereden geldiğini teyit edemediklerini" ifade etti.

Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Grossi'nin "İran'ın tehdidi" sonrası haftalardır 24 saatlik koruma altında tutulduğu belirtilmişti.

Haberde, Grossi'ye yönelik bir tehdit bilgisi aldığı için Avusturya İstihbarat Teşkilatının, UAEA Başkanını koruması için ülkenin en seçkin birimini görevlendirdiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor

Benzer haberler

UAEA, "tehdit" nedeniyle Grossi'ye özel polis koruması verildiğini bildirdi

UAEA, "tehdit" nedeniyle Grossi'ye özel polis koruması verildiğini bildirdi

İran, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen UAEA denetimlerine yeniden izin verdi

Avusturya: İsrail'in Nasır Hastanesine saldırılarında sivillerin öldürülmesinden dehşete düştük

UAEA: Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali'nde radyasyon seviyesi normal

UAEA: Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali'nde radyasyon seviyesi normal
Avusturya'da Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e yaptırım uygulanması istendi

Avusturya'da Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e yaptırım uygulanması istendi
UAEA, dün sabah Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı

UAEA, dün sabah Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet