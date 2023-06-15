Dolar
23.49
Euro
25.71
Altın
1,958.19
ETH/USDT
1,664.90
BTC/USDT
25,501.00
BIST 100
5,495.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA, bir nükleer kaza yaşanmaması için Zaporijya’yı düzenli olarak izleyecek

UAEA Başkanı Grossi, 6 Haziran’da Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın patlatılmasının ardından olası bir nükleer kazanın yaşanmasını önlemek için Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki gelişmelerin düzenli olarak izleneceğini söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 15.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
UAEA, bir nükleer kaza yaşanmaması için Zaporijya’yı düzenli olarak izleyecek

Viyana

Nükleer santraldeki reaktörlerin soğutulması için Kahovka Barajı’ndan kullanılan su seviyesindeki düşüş nedeniyle burada incelemelerde bulunan Grossi, Twitter’dan değerlendirmelerinin yer aldığı bir video mesaj paylaştı.

Grossi, Kahovka Barajı’nın yıkılmasının en ciddi sonuçlarından birinin nükleer santrali soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalması olduğunu ifade etti.

Halihazırda su seviyesinin nükleer santrali soğutmak için yeterli olduğunu ifade eden Grossi, ancak daha ilerisi için su seviyesinin yeterli düzeyde tutulabilmesi amacıyla alternatif önlemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Grossi, savaşın başlamasından bu yana 4’üncü kez Zaporijya Nükleer Santrali’ni beraberindeki heyetle ziyaret ettiğini kaydederek, "Durumu değerlendirmek için gerekli ölçüde bilgi edindiğimize inanıyorum. Nükleer bir kazanın önlenmesini sağlamak amacıyla gerekli desteği verebilmek için oradaki (Zaporijya Nükleer Santrali) gelişmeleri düzenli olarak izleyeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın 6 Haziran'da patlatılmasının ardından UAEA Başkanı Grossi, gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

​​​​​​​Grossi ve beraberindeki heyet,13 Haziran Salı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
'Kur daha sağlıklı bir zemine kavuşmuş olacaktır'

Benzer haberler

UAEA, bir nükleer kaza yaşanmaması için Zaporijya’yı düzenli olarak izleyecek

UAEA, bir nükleer kaza yaşanmaması için Zaporijya’yı düzenli olarak izleyecek

Avusturya, NATO’nun Irak’taki misyonuna asker gönderecek

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu selde ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü
İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi

İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi
UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet