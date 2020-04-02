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Dünya

Twitter: Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesap silindi

Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.

Tolga Yanık   | 02.04.2020
Twitter: Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesap silindi

İstanbul

Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.

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