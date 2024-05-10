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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Ekber Türkoğlu  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Geçen ayın 18'inde 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar bulunduğu görüldü.

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, AA muhabirine, geçen ay ilçelerinde depremlerin meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Demir, her türlü desteğin verildiğini dile getirdi.

Depremin hemen ardından köylerinde arazide gördükleri küçük çatlaklarla ilgili uzmanların inceleme yaptığını belirten Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.

Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Depremin ilk günleri buradaki çatlakları fark edemedik. Depremden sonra çobanlarımız 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerdeki ufak çatlakları görmüştük ama burayı ilk defa fark ettik. Çatlakları ilk olarak çocuklar fark etti." dedi.

Ahmet Demir, yetkililerden çatlakların incelenmesi istediklerini kaydetti.

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