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Dünya

Türkmen Bakan Maruf: PKK'nın hakim olduğu bölgelerden yurt dışına daha fazla göçmen gitti

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, IKBY'de terör örgütü PKK'nın hakim olduğu bölgelerden yurt dışına daha fazla göçmenin gittiğini belirtti.

Ekip   | 19.11.2021
Türkmen Bakan Maruf: PKK'nın hakim olduğu bölgelerden yurt dışına daha fazla göçmen gitti

Arbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine, Avrupa'ya göç etmek amacıyla ülkelerini terk eden Iraklı Kürtlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmen konusunun gerçekten büyük bir sorun olduğunu kaydeden Maruf, geçen dönemde bazı vatandaşların yurt dışına çıktığını ve bu kişilerin Belarus-Polanya sınırında zor şartlar altında bulunmalarının acı bir olay olduğunu söyledi.

Maruf, bu kişilerin yurt dışına çıkmalarında istikrarsızlık, işsizlik ve ekonomi gibi nedenlerin etkili olduğuna işaret ederek, "Bazı taraflar, kişiler ve gruplar bunu siyasi amaç için kullanmaya çalışıyor. Özellikle de PKK'nın hakim olduğu bölgelerden yurt dışına daha fazla göçmen gitti." ifadelerini kullandı.

PKK'nın hakim olduğu bölgelerde tehdit ve baskı gibi nedenlerin bulunduğuna dikkati çeken Maruf, PKK'ya mensup birçok kişinin de bu durumu kendi menfaatleri için kullandığını dile getirdi.

IKBY'de siyasi istikrar ve güvenliğin bulunduğunu vurgulayan Maruf, Irak ile kıyaslandığında IKBY'nin durumunun ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi konularda daha istikrarlı olduğunun altını çizdi.

Maruf, Belarus sınırındaki insanların hayati problemlerle karşı karşıya kalmaları nedeniyle bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini kaydetti.

"(IKBY Meclisinde) Türkmenlere tahsis edilen 5 kota çok az"

Türkmenlerin Irak'ta ve IKBY'de Irak Anayasası'na göre önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Maruf, Türkmenlerin her zaman barış ve diyalog yoluyla haklarını talep ettiklerini belirtti.

Maruf, bazı tarafların IKBY Meclisinde Türkmenlerin ve Hıristiyanların kota sayısını düşürmek için projeler sunduğunu aktararak, şunları söyledi:

“Bu, demokrasi prensiplerine ve insan hakları kurallarına aykırıdır. Türkmenler bu bölgenin asli unsurudur. Biz bütün taraflara sesleniyoruz; Türkmenlerin bu bölgedeki varlığı hem parlamentoya hem de siyasi oluşumlara ve demokrasiye büyük bir katkı sağlamaktadır.

Önümüzdeki günlerde diğer milletvekilleriyle bu kotanın daha fazla olmasını talep edeceğiz. Türkmenlere tahsis edilen 5 kota çok azdır. O yüzden bizim ileride bu 5 kotayı 7'ye çıkartmamız gerekir. Bütün siyasi taraflardan, parlamentoda ve hükümette olan herkesten destek bekliyoruz."

Irak'ta kurulacak yeni hükümette de Türkmenlere birden fazla bakanlıkla temsiliyet hakkı verilmesinin Türkmenlerin anayasal ve milli hakları olduğuna dikkati çeken Maruf, Türkmenlerin Irak'ta millet olarak kabul edilmesi ve üç ana organ olan Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığında mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.

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