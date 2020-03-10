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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden 'ABD'li kadına Türkiye'de virüs bulaştı' iddiasına yanıt

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Bir ABD vatandaşının Türkiye ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığı" iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişinin İstanbul Havalimanına kısa bir süre transit yolcu olarak bulunduğunu kaydetti.

Dildar Baykan   | 10.03.2020
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden 'ABD'li kadına Türkiye'de virüs bulaştı' iddiasına yanıt

Washington DC

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, yazılı bir açıklamayla, ABD'nin Maryland eyaletinde 86 yaşındaki bir kadına "Türkiye seyahatinde virüs bulaştı" iddialarına yanıt verdi. 

Türk makamlarının söz konusu iddiaları detaylıca araştırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Maryland yetkililerinin yaptığı ilk açıklamalarının aksine, Türkiye sınır giriş kayıtları, söz konusu kişinin Türkiye'yi ziyaret etmediğini, Arnavutluk'un Tiran kentinden Washington Dulles Havalimanına uçtuğunu, 3 Mart'ta İstanbul Havalimanında kısa bir süreliğine durduğunu göstermektedir. Söz konusu kişi İstanbul Havalimanındaki tüm zamanını transit yolcu salonunda geçirmiştir."

Açıklamada Kovid-19 teşhisi konulan kadına acil şifalar da dilendi.

Dün Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada, 86 yaşındaki bir kadına Kovid-19 teşhisi konduğunu ve bu kadına Türkiye ziyareti esnasında virüs bulaştığına inandıklarını belirtmişti.

İddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugünkü açıklamasında, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullanmıştı.


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