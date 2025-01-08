Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret etti
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Müftüsü Usame er-Rifai'ye ziyarette bulundu.
Ankara
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından, Köroğlu'nun ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Köroğlu'nun, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık 2024'te Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.
Usame er-Rifai kimdir?
Suriye'nin önde gelen alimlerinden Usame er-Rıfai, 1944'te Şam'da doğdu.
Yaklaşık 13 yıl boyunca ülkesinin dışında yaşayan Rifai, 2014'ten itibaren Türkiye'de hayatını sürdürdü. Rifai, Suriyeli ilim adamları ve dini önderlerin 2014'te kurduğu "Suriye İslam Konseyi"ne başkan seçildi.
Rifai, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 5 Ocak'ta Şam'a dönerek halk tarafından coşkuyla karşılandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.