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Dünya

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Müftüsü Usame er-Rifai'ye ziyarette bulundu.

Ayşe İrem Tiryaki, Eşref Musa  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret etti

Ankara

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından, Köroğlu'nun ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Köroğlu'nun, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık 2024'te Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Usame er-Rifai kimdir?

Suriye'nin önde gelen alimlerinden Usame er-Rıfai, 1944'te Şam'da doğdu.

Yaklaşık 13 yıl boyunca ülkesinin dışında yaşayan Rifai, 2014'ten itibaren Türkiye'de hayatını sürdürdü. Rifai, Suriyeli ilim adamları ve dini önderlerin 2014'te kurduğu "Suriye İslam Konseyi"ne başkan seçildi.

Rifai, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 5 Ocak'ta Şam'a dönerek halk tarafından coşkuyla karşılandı.

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