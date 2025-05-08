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Dünya

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği’nde ülkemizin sağlık hizmetleri tanıtılarak işbirliği görüşmeleri yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyeti, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Kuveyt’e iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği’nde ülkemizin sağlık hizmetleri tanıtılarak işbirliği görüşmeleri yapıldı

Kuveyt

Heyette, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Biten ile Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver yer aldı.

Ziyaret kapsamında Türk heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in de katılımıyla Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Abdulvahhab el-Avadi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sağlık iş birliği masaya yatırıldı.

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Görüşmede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve yeni iş birliği alanları değerlendirildi.

Ziyaretin ilk günü olan 6 Mayıs’ta, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği ev sahipliğinde sektör temsilcilerine yönelik Türkiye’deki sağlık hizmetlerini tanıtıcı bir panel ve network etkinliği düzenlendi.

Kuveyt’te faaliyet gösteren hastane yöneticileri, sağlık sektörü temsilcileri ve turizm acentelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin sağlık altyapısı ve sunduğu hizmetler katılımcılara anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Sönmez, Türkiye’nin sağlık sisteminde kaydettiği ilerlemelere dikkat çekerek, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı.

Sönmez, sağlık sektörünün Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliğinde kilit alanlardan biri olduğunu, bu ziyaretin de ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Genel Müdür Dr. Aziz Biten de Türkiye’nin sağlık sisteminin yapısı ve sunduğu imkanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise Türkiye’deki sağlık turizmi fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Heyetin Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı temaslarda, eğitim ve araştırma alanlarında yapılabilecek ortak projeler, sağlık alanında dijitalleşme ile sağlık çalışanları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin, Türkiye ile Kuveyt arasında sağlık diplomasisi alanında kurulan yapıcı diyaloğu daha da pekiştirdiği ve sağlık sektöründe sürdürülebilir, çok boyutlu bir iş birliği perspektifine katkı sunduğu kaydedildi.

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