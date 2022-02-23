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Dünya

Türkiye'den uzanan yardım eli ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı

Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çeşitli STK'lerle organize edilen ikinci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 23.02.2022
Türkiye'den uzanan yardım eli ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı

Kabil

Ankara'dan 11 Şubat'ta yola çıkan 920 ton insani yardım malzemesi taşıyan tren, Türkmenistan sınırındaki Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yaptı.

Turgundi Sınır Kapısı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AFAD temsilcileri, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Türk Kızılay, Afgan Kızılay ve Türkiye'den bazı STK'lerin temsilcileriyle Taliban yetkilileri katıldı.

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci "İyilik Treni"nde gıda, battaniye, hijyen kolisi, giysi, sağlık malzemeleri bulunduğunu söyledi.

Malzemelerin Herat'ta paketlenip dağıtıma hazır hale getirilerek 34 vilayetteki muhtaç ailelere dağıtılacağını ifade eden Aslan, trendeki malzemelerin indirme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Aslan, 7 Şubat'ta Afganistan'a gelen birinci "İyilik Treni" yardım paketlerinin dağıtımının devam ettiğini, şu ana kadar 20'den fazla vilayette dağıtımın tamamlandığını kaydetti.

Kalan vilayetlere de yardım malzemelerinin gönderildiğini dile getiren Aslan, araçların ulaşmasıyla o vilayetlerde de yardımların dağıtılacağını vurguladı.

​​​​​​​Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni" 4 bin 168 kilometre yol kat etti.

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