Dünya

Pakistan: Şartlarımız kabul edilirse Afganistan yönetimiyle müzakereye hazırız

Pakistan Başbakanı Şerif, Afganistan ile ilan edilen 48 saatlik ateşkesin "mesaj" niteliğinde olduğunu, "meşru şartlarının yerine getirilmesi" konusunda niyet gösterilmesi halinde Kabil ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Emirhan Demir  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Pakistan: Şartlarımız kabul edilirse Afganistan yönetimiyle müzakereye hazırız Fotoğraf: Mohammed Noori/AA

Ankara

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile çatışmaların ardından dün ilan edilen 48 saatlik ateşkesin "mesaj" niteliğinde olduğunu, "meşru şartlarının yerine getirilmesi" konusunda niyet gösterilmesi halinde Kabil ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, kabineye hitabında, ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki sorunlara kalıcı çözüm getirilmesini umduğunu vurgulayan Şerif, "Dün 48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve böylece (Afganistan yönetimi) eğer meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorsa bizim müzakereye hazır olduğumuz mesajını verdik." dedi.

Afganistan yönetiminin ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Şerif, müttefik bazı ülkelerin de sorunun çözümü konusunda çaba gösterdiğini ifade etti.

Şerif, geçici ateşkesin Afganistan tarafının talebi doğrultusunda ilan edildiğini hatırlatarak, "Eğer bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir şeyse bunu kabul edemeyiz." diye konuştu.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

