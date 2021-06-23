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Dünya

Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.06.2021
Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki ortak güvenlik ve savunma politikaları gayriresmi istişarelerinin 6'ncısı düzenlendi.

İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Gülin Dinç, AB tarafını ise EEAS Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries temsil etti.

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