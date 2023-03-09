Türkiye Cezayirlilerin yeni sağlık turizmi destinasyonu oldu
Sağlık turizminde uluslararası arenada öncü ülkeler arasında bulunan Türkiye, daha önce Tunus, Fransa ve Belçika gibi yerleri tercih eden Cezayirlilerin de yeni gözdesi haline geldi.
Oran
Uluslararası 2. AMTEX Sağlık ve Medikal Turizmi Fuarı, Cezayir’in Oran (Vahran) kentinde başladı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkenin yer aldığı fuara, 9 Türk firması katıldı.
Fuarda stant açan Medistate Kavacık Hastanesi Temsilcisi Esil Cilt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir’den son yıllarda Türkiye’ye doğru artan sağlık turizminin dikkatlerini çektiğini belirterek, gelen hastaların taleplerini yerinde değerlendirmek istediklerini ifade etti.
Cezayir’den daha çok kemik iliği nakli, parkinson, alzaymır, beyin tümörü, epilepsi, ortopedi ve onkolojik vakalar başta olmak üzere komplike hastaların tedavi amaçlı geldiğini aktaran Cilt, Türkiye’nin sağlık turizminde artık bir dünya markası haline geldiğine vurgu yaptı.
Cilt, sadece Orta Doğu ve Afrika’dan değil Avrupa ve Amerika’dan da hastaların tedavi amacıyla Türkiye’ye geldiğine işaret ederek, bunun en önemli nedenlerinden birinin yüksek kaliteli sağlık hizmeti olduğunu söyledi.
Cezayir halkının kendini Türkiye’ye yakın hissettiğini de ifade eden Cilt, uygun fiyat ve kültürel faktörlerin halkın ilgisini çektiğini kaydetti.
Medistate Kavacık Hastanesi’nin Cezayir Temsilcisi Vehiba Bizzeyn de, İstanbul’un sağlık turizminde yeni destinasyon haline geldiğine vurgu yaparak, Cezayirlilerin önceden tedavi amacıyla daha çok Fransa’ya gittiklerini ancak Türkiye’nin artık bu noktada onun yerini almaya başladığını aktardı.
Bizzeyn, hem hizmet hem de sağlık imkanlarının kalitesinin Cezayirlilerin ilgisini çektiğini belirterek, fiyatların uygunluğunun da bu bağlamda önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.
Hastalar Fransa ve Belçika'dan Türkiye'ye yöneldi
Anadolu Sağlık Merkezi Temsilcisi Doktor Handan İşman Beşe ise, Cezayir’in Türkiye’deki sağlık turizmi için de hedef ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.
Cezayir’de bazı tıbbi alanlardaki eksikliklerin Türkiye’de sağlanan imkanlarla giderilebildiğini kaydeden Beşe, özellikle onkoloji, robotik cerrahi, radyo terapi ve kemik iliği nakli gibi alanlarda ciddi ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Beşe, Cezayirli hastaların önceleri daha çok Fransa ve Belçika’ya gittiklerini ancak şimdi Türkiye’yi keşfettiklerini belirterek, gelenlerin gördükleri kalite ve hizmet nedeniyle ülkelerine döndüklerinde hepsinin Türkiye için adeta birer sağlık turizmi elçisine dönüştüğünü belirtti.
Sunulan hızlı ve başarılı hizmet ile dini ve kültürel yakınlığın Cezayirlileri Türkiye’ye yönlendirdiğine dikkati çeken Beşe, onların bu ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.
"Karaciğer, böbrek, ilik nakilleri, saç ekimi ve diş sağlığı için tercih ediliyoruz"
Turkinvest Yatırım ve Danışmanlık Ofisi Temsilcisi Zeynep Urfalıoğlu da Cezayirlilerin sağlık turizminde son yıllarda Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’ye güvendiklerini söyledi.
Urfalıoğlu, Cezayirlilerin daha çok karaciğer, böbrek, ilik nakilleri, saç ekimi ve diş sağlığı için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirterek, Türkiye’ye olan ilgiden memnun olduklarını bildirdi.
Uluslararası 2. AMTEX Sağlık ve Medikal Turizmi Fuarı, 11 Mart’a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.