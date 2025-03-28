Türk ve Suriyeli gümrük çalışanları, Yayladağı Sınır Kapısı'nda dostluk iftarında buluştu
Hatay'dan Suriye'nin Lazkiye kentine açılan ve 11 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Yayladağı Sınır Kapısı'nda, Türk ve Suriyeli gümrük çalışanları dostluk iftarında bir araya geldi.
Lazkiye
İnsani yardımlarda bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Yayladağı Sınır Kapısı'nda Türk ve Suriyeli gümrük çalışanları için dostluk iftarı düzenledi.
Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Keseb Sınır Kapısı Müdürü Abdul Fettah Diyab'ın da katıldığı programda birlikte iftar yapıldı.
Tampon bölgede kurulan iftar sofrasında iki taraf birbirlerine hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.
Etkinliği organize eden ANDA Kardeşe Vefa Derneği Hatay Temsicisi Mahmut Kuneşko AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının başından bu yana Lazkiye Türkmenlerin yaşadığı Bayırbucak bölgesinde iftar verdiklerini söyledi.
Kuneşko, 11 yıl aranın ardından açılan gümrük kapısında her iki ülkenin insanlarını buluşturmak ve kardeşliği pekiştirmek istediklerini dile getirdi.
Kesep Sınır Kapısı Müdürü Diyab da Türkiye'nin Suriyeliler için savaş öncesi ve sonrasında yaptıklarını asla unutmayacaklarını ifade etti.
Diyab, "11 yıl sonra Allah'a şükür kapımız açıldı. İnsanlarımız buradan ülkelerine dönebiliyor. Bugün de bir kardeşlik iftarımız oldu. Hem Suriye'de hem Türkiye'de hem de tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dileriz." diye konuştu.
Hatay'dan Suriye'nin Lazkiye kentine açılan ve 11 yıl kapalı kalan Yayladağı Sınır Kapısı, devrik Esed rejiminin yıkılmasının ardından 10 Aralık 2024'te yeniden açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.