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Dünya

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa’da 150 kişiye iftar verdi

Türk Kızılay, Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde, “Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle iftar programı düzenledi.

Ahmet Nurduhan   | 17.04.2022
Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa’da 150 kişiye iftar verdi

Saraybosna

İftara, Türk Kızılay Genel Merkezi ve Bosna Hersek şubesinden yetkililer, Türk Kızılay İzmir Konak Şubesi Müdürü Ömür Şanlı ve beraberindeki heyet, yerel siyasiler, şehit yakınları, Srebrenitsa Anneleri Derneği yetkilileri, yetimler ve yetim aileleri katıldı.

Şanlı, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik mesajını taşıdığını vurgulayarak, iftar programının "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle Srebrenitsa Anneleri ve yetimlerle yapıldığını ifade etti.

Türk Kızılay'ın Bosna Hersek şubesinin 3,5 yıldır Bosna Hersek'teki yardım kurumları ile iş birliği içerisinde hizmet verdiğini hatırlatan Şanlı, "Bizim kültürümüz ve dinimiz yetimleri korumamız ve onların iyiliği için hizmet vermemiz gerektiğini, medeniyetimiz ise yetimlere ilginin insanlığı koruduğunu öğretiyor. Dünyadaki kötülükleri durduramayabiliriz ama iyiliği artırabiliriz." dedi.

İftarda “1995 Srebrenitsa Soykırımı”nın kurbanları da anıldı.

Türk Kızılay, Srebrenitsa’daki 100 aileye ramazan kumanyası dağıttı

Türk Kızılay, Srebrenitsa’da iftar programının yanı sıra ramazan kumanyası dağıtımı da yaptı.

Şehirde ihtiyaç sahibi 100 aileye ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi 100 yetim için bayram paketi hazırlanacağı da ifade edildi.

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