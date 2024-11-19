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Dünya

Türk-Hollanda diplomasisinin mirasçısı Testa ailesine tarihi belge takdimi

Selman Aksünger  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Türk-Hollanda diplomasisinin mirasçısı Testa ailesine tarihi belge takdimi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda Krallığı arasındaki diplomatik ilişkilerde 5 asır boyunca önemli roller üstlenen Testa ailesinden Gaspar Testa'nın, Osmanlı Devleti'nde maslahatgüzarlığa başlarken padişaha sunduğu güven mektubunun bir nüshası, Amsterdam'da düzenlenen törenle Testa ailesinin üyelerine takdim edildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 5 asırlık mirasçısı Testa ailesinin en önemli temsilcilerinden Gaspar Testa'nın, Osmanlı Devleti'nde maslahatgüzar olarak göreve başlarken padişaha sunduğu güven mektubunun bir kopyasının, ailesinin temsilcilerine teslim edilmesi için tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Testa ailesinin üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ailenin diplomatik serüveni 13. yüzyıla uzanıyor

Büyükelçi Ünal, törende yaptığı konuşmada, Testa ailesinin hikayesinin 1261'de İstanbul Galata'ya yerleşen Hollandalı tüccar Pasquale Testa ile başladığını belirtti.

Ünal, "Aile üyeleri zamanla koloninin yönetiminde önemli pozisyonlara yükseldi. İstanbul'un fethinden sonra ailenin diplomatik yetenekleri Osmanlılar tarafından takdir edildi ve zamanla diğer Avrupa güçleriyle arabulucu ve tercüman olarak görev yaptılar." dedi.

Gaspar Testa'nın atanma sürecini anlatan Ünal, "1815'te Hollanda Kraliyet Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni büyükelçinin göreve başlamasına kadar Gaspar Testa'nın temsilci olarak atandığını Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa'ya bir mektupla bildirdi. Hollandalılar, o kritik dönemde devletlerinin dost bir imparatorluk tarafından tanınması ve temsil edilmesi amacıyla büyükelçiliğin ara dönemde de aktif kalmasını istemişti." diye konuştu.

Ünal, ailenin Türk-Hollanda ilişkilerine katkılarının sonraki dönemlerde de devam ettiğini belirterek, "1934'te kurulan Hollanda-Türk Derneği'nin ilk başkanı Baron Testa'ydı. Lahey Büyükelçiliğimiz her zaman Testa ailesi ile yakın temas halinde olmuştur. Dostlarımızı asla unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi güven mektubu ailenin temsilcilerine sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, 1815 yılında Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun ikinci orijinal nüshasını aile temsilcilerine takdim etti.

Tokdemir, belgenin üçüncü nüshasının yarın imzalanacak mutabakat zaptı kapsamında Hollanda Arşivlerine hediye edileceği vurguladı.

1970'li yıllarda Testa hakkında Türkiye'deki arşivlerde yer alan belgeler için sorgulama yapıldığını kaydeden Tokdemir, o dönem istenilen belgenin bugün aileye takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belgeyi alan aile üyeleri, söz konusu güven mektubunun muhafazası için kullanılan eşyaların kendilerinde olduğunu ancak mektubun olmadığını söyleyerek, aile koleksiyonlarındaki çok önemli bir parçanın tamamlandığını ifade etti.

Törende, Testa ailesi üyeleri de Tokdemir'e, "Boğaziçi'nden Güney Denizi'ne" adlı kitabı hediye etti.

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