Dolar
42.43
Euro
49.30
Altın
4,236.59
ETH/USDT
2,787.30
BTC/USDT
86,371.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Dünya

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi

Hollanda, Ukrayna’ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağını açıkladı.

Abdullah Aşıran  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi

Rotterdam

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu bütçeyle ABD yapımı hava savunma sistemleri, mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanın satın alınacağı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağı ifade edildi.

Hollanda'nın bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı kaydedilen açıklamada, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)" tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği belirtildi.

"Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor"

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış ayını atlatabilmesi için acilen daha fazla askeri desteğe ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Brekelmans, “Geçen hafta sonu Rusya'nın hava saldırılarıyla yine çok üzücü bir dip nokta yaşandı. Barış müzakereleri, Ukrayna’yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı.” görüşünü paylaştı.

Diplomatik ve ekonomik kanallar aracılığıyla ve Ukrayna’ya askeri teslimatlar yoluyla Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Brekelmans, şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna’nın müzakere masasındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yeni katkıyla desteğimizin tam hız devam ettiğini bir kez daha gösteriyor. Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor çünkü bu, hepimizin güvenliğidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Benzer haberler

Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi

Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi

Zelenskiy’e göre Ukrayna’da barışın sağlanması Avrupa ve ABD’nin göstereceği ortak tutuma bağlı

Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü

Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü
Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "(Ukrayna müzakereleri) Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir"

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "(Ukrayna müzakereleri) Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet