Dolar
44.06
Euro
51.19
Altın
5,079.99
ETH/USDT
2,072.00
BTC/USDT
70,927.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız
logo
Dünya

Türk büyükelçiliği, Katar’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Ali Altunkaya  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Türk büyükelçiliği, Katar’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Doha

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Katar’dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Katar hava sahasının kapalı olması sebebiyle Doha’dan en yakın uçuş noktası olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad Havalimanı’na ulaşmak isteyen vatandaşların intikallerinin büyükelçilik tarafından temin edilecek otobüslerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bunun bir tahliye olmadığı ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle seyahat etmek isteyenlere kolaylık sağlandığı aktarıldı.

Seferlerin günde iki kez, yerel saatle 11.00 ve 14.00'te olmak üzere düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, düzenlemelerin henüz tamamlanma aşamasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Riyad Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuş düzenlemelerinin ve bilet işlemlerinin vatandaşlar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, Katar’dan Suudi Arabistan’a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat edecekleri gün ve saati belirterek "dohaevent.com" üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisine yer verildi.

Kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerin kalkış yeri, günü ve saati ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların seçtikleri seferin kalkış noktasına kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerektiği, teyit e-postası aldıktan sonra mazeret bildirmeden kalkış noktasına gelmeyenlerin ise bir sonraki sefer için önceliklerinin kaybedileceği belirtildi.

Başvuruların gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından başlayacağı ifade edilen açıklamada, sahadaki koşulların hızla değişebileceği vurgulanarak, vatandaşlara büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Türk büyükelçiliği, Katar’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Türk büyükelçiliği, Katar’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti
ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet