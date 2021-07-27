Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,350.88
Altın
1,798.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan 'meşruiyet ve özgürlüklere saygı' vurgusu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "meşruiyet ve özgürlüklere saygı konusunda istekli olduğunu" belirtti.

Yosra Ouanes,Hacer Başer   | 27.07.2021
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan 'meşruiyet ve özgürlüklere saygı' vurgusu

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "meşruiyet ve özgürlüklere saygı konusunda istekli olduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün akşam Kays Said'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede "meşruiyete, insan haklarına ve özgürlüklere saygı konusunda istekli olduğunu" ifade eden Said, "alınan önlemlerin, anayasal kurumları korumak, devleti korumak ve toplumsal barışı sağlamak için Anayasa'nın 80'inci maddesinin uygulanması" kapsamında olduğunu savundu.

Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'le "iyi bir telefon görüşmesi" yaptıklarını, Tunus'taki durumu ele aldıklarını ve ülke demokrasisine desteğini bildirmişti.

ABD'li Bakan, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettim. Tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundum." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü
Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bini geçti
Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan 'meşruiyet ve özgürlüklere saygı' vurgusu

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan 'meşruiyet ve özgürlüklere saygı' vurgusu

Tunus, Cumhurbaşkanı Said'in 'darbe' niteliğindeki kararlarının ardından zorlu bir yol ayrımına girdi

Tunus'taki siyasi krizin perde arkası, uluslararası bağlamı ve olası senaryolar

AB Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

AB Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı
Türkiye-ABD ilişkilerinde 'resmi enerji diyaloğu' önerisi

Türkiye-ABD ilişkilerinde 'resmi enerji diyaloğu' önerisi
Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiasını yalanladı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiasını yalanladı