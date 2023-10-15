Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,551.50
BTC/USDT
26,861.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Akif Turan  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız"

Tunus

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe katılan Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Tunus devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Said, "Filistin halkını katledenlerin ülkeden çıkarılması ve Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız." dedi.

Said, "Medeni olarak nitelendirilen dünya, insani kanunlar koymuş fakat bu kanunları Filistinlilere reva görmüyor. Orta Doğu'yu bir kez daha bölmek istiyorlar. Kahramanca direnen Filistin halkının meşru hakları asla kaybolmayacak. Filistin ile dayanışma ve desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tunus'un 1956 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransız denetiminde kalan Bizerte'de, 1961 yılında Fransız ve Tunus kuvvetleri arasında çatışmalar başlamış ve kent 15 Ekim 1963'te Fransız işgalinden kurtulmuştu.

Tunus genelinde her yıl 15 Ekim'de yapılan etkinliklerle son Fransız askerinin de ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü
Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
AFAD: Libya için 850 ton insani yardım malzemesi daha yola çıktı
Bakan Tunç'tan, Gazze'de insan hakları kuruluşlarına gecikmeksizin harekete geçme çağrısı
Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Benzer haberler

Pakistan: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım yürütüyor

Pakistan: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım yürütüyor

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız"

Papa'dan Gazze'de insani hukuka saygı duyulması çağrısı

AA'nın fotoğrafları İsrail'in fosfor bombası kullandığını bir kez daha kanıtladı

AA'nın fotoğrafları İsrail'in fosfor bombası kullandığını bir kez daha kanıtladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası
Ankara'da "Filistin'e Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Ankara'da "Filistin'e Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet