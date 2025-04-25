Dolar
38.42
Euro
43.76
Altın
3,294.27
ETH/USDT
1,794.80
BTC/USDT
95,059.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Zelenskiy'e "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını bir an önce imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

Hakan Çopur  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Trump'tan Zelenskiy'e "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı
Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarıyla inşaat arasında asılı kaldı
Eyüpsultan'da taksiciyi darbeden İngiliz boksör tutuklandı

Benzer haberler

Trump'tan Zelenskiy'e "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

Trump'tan Zelenskiy'e "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

Husiler: ABD 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'ü aşkın hava saldırısı düzenledi

Kremlin: ABD, Ukrayna konusunda mekik diplomasisi yapıyor

ABD: Suriye yönetiminin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz

ABD: Suriye yönetiminin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz
ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin "kırılgan" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin "kırılgan" olduğunu belirtti
ABD'de Columbia ve Barnard okullarının çalışanlarına, "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı

ABD'de Columbia ve Barnard okullarının çalışanlarına, "Yahudi" olup olmadıklarını soran anket yollandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet