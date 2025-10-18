Dolar
Dünya

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e "artık anlaşma yapmanın zamanı geldi" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini belirterek, "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e "artık anlaşma yapmanın zamanı geldi" çağrısı

Washington

Beyaz Saray'da Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Trump, görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ona, Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve savaşın artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Her iki taraf da zaferini ilan etsin, tarih kararını versin. Artık ateş açılmasın, ölüm olmasın, büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın ardından Avrupalı liderlerle "güvenlik garantilerini" görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelenskiy, savaşın sona ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova’da göremediklerini savundu.

Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelenskiy, ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.

Tomahawk konusuna "gerçekçi" bakıyoruz

Zelenskiy, ABD’nin kendilerine Tomahawk füzesi verip vermeyeceği sorusuna ilişkin, "Uzun menzilli füzeler konusunda kamuoyu önünde konuşmama kararı aldık." diyerek doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı, Tomahawk meselesine “gerçekçi” yaklaştıklarını belirterek bu konuda güçlü bir beklentilerinin olmadığını ima etti.

Zelenskiy, Trump'ın "artık herkes olduğu yerde durmalı ve bu savaş sona ermeli" şeklindeki son açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın Başkan haklı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

